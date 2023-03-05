تعرَّف على حالة الطقس اليوم الأحد 5 مارس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تسود، اليوم الأحد، أجواء خماسينية، ويكون الجو حارا وجافا ومغبراً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 12-11 درجة مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

حالة الطقس اليوم الأحد 5 مارس

وهذه الليلة؛ يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

حالة الطقس اليوم الاثنين 6 مارس

كما توقعت أن الجو يكون يوم غد الإثنين، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 مارس

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 مارس

أما الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين