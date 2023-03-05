بيتكوين تتراجع بنسبة 5% لأدنى مستوى منذ نوفمبر

فقدت عملة بيتكوين 5٪ من قيمتها مسجلةً أكبر انخفاض يومي لها منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، لتتداول مقابل 22.3 ألف دولار.

وخسرت الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية،5٪ من قيمتها لتتداول مقابل 1.568 دولارًا.

وتأتي الخسائر عقب التخوفات من انهيار بنك سيلفرغيت الذي قد يواجه إجراءات الإفلاس، وانخفاض أسهمه في بورصة وول ستريت بنسبة 67٪ منذ الأمس.

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وأعلنت بورصة تداول العملات المشفرة كوينباس عن توقف عمليات تحويل وسحب العملات الرقمية التي بحوزتها من وإلى بنك سيلفرغيت.

وكان بنك سيلفرغيت أعن أنه سيتم تأجيل نشر التقارير لأن البنك يتوقع خسارة كبيرة في عام 2022 مقارنة بالتوقعات السابقة.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية في تعاملات البنك مع أف تي أكس وشركتها الشقيقة ألاميدا، وبشكل أكثر تحديدًا تحقق في الحسابات المصرفية المرتبطة بمؤسس سام بنكمان فريد، المتهم بالاحتيال على المستثمرين.

وانخفضت عملة بيتكوين في عام 2022 بنسبة 60٪، عندما وصلت عند أدنى نقطة أقل من 17 ألف دولار، لكنها قفزت بنسبة 30 ٪ منذ بداية العام 2023.

المصدر / وكالات