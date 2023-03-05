ترامب: سأوقف الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة إذا أعيد انتخابي

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه لن يكون من الصعب عليه وقف الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

وقال ترامب في المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين: "يمكنني أن أؤكد لكم أنها لن تكون مهمة صعبة (وقف الصراع في أوكرانيا)، يمكن القيام بها في غضون 24 ساعة إذا عرف الناس ما يجب عليهم فعله".

وفي الوقت نفسه، رفض الرئيس الأميركي السابق ترامب، الإفصاح عن خطته بالضبط بشأن حل الصراع في أوكرانيا، وما هي الإجراءات التي ينوي اتخاذها، مشيرًا إلى أن الكشف عن هذه المعلومات لن يسمح له بتحقيق خططه وإنهاء الصراع.

وقال ترامب: "لن أخبركم عن هذا، لأنه إذا قمت بذلك، فمن المحتمل أن أفقد القدرة على القيام بذلك، تحتاج إلى أن تكون رئيسًا للقيام بذلك، فأنت بحاجة إلى مكتب وسلطات، ومع ذلك، سيتم ذلك في غضون يوم، أكرر، هذا لم يكن ليحدث أبدًا لو كنت رئيسًا، هذه الحرب يجب أن تحل في يوم واحد".

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية لتحقيق أهدافها المعلنة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.

المصدر / وكالات