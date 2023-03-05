إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار قرب الخليل

أفادت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم الأحد، عن إصابة مستوطن بجروح متوسطة، بعد إطلاق مقاومين النار صوب مستوطنة "حجاي" جنوب مدينة الخليل.

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واستهدف مقاومون فلسطينيون، مستوطنة "حجاي" بمدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بوابل كثيف من الرصاص.

ويأتي إطلاق النار صوب مستوطنة حجاي، تنديدًا ورفضًا لتصاعد انتهاكات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وبحسب شهود عيان، فقد انسحب المنفذون من مكان إطلاق النار بسلام، فيما أغلقت قوات الاحتلال عددًا من الطرق المؤدية إلى الخليل وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا بحثًا عن المنفذين.



وتُعد مستوطنة "حجاي"، إحدى المستوطنات التي يسكنها اليهود المتطرفين، ويبلغ عدد سُكانها 676 بحسب أخر الإحصاءات التي نشرتها صحيفة هآرتس العبرية.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين