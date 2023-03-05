مشعل يدعو الأمة لتجاوز خلافاتها والتوحد لمواجهة بلطجة الاحتلال

دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج خالد مشعل، الأمة العربية والإسلامية لتجاوز خلافاتها الداخلية والتوحد لمواجهة بلطجة الاحتلال، داعيًا لمعالجة أي خلافات بالإخوة والحوار.

وشدد مشعل خلال لقاء إلكتروني، السبت، على وجوب التوحد كفلسطينيين في أرض المعركة، مضيفًا أن الميدان يوحدنا، وأننا أمام حكومة "البلطجيين" ولا بدّ من موقف موحد، كما توحدت المقاومة في نابلس وجنين وغزة وغيرها.

وأوضح مشعل، أن موقف الحركة ثابت في أنه لا استرداد للوطن إلا بالمقاومة بأشكالها كافة، داعيًا الأمة أن يكون لها سهم في تحرير فلسطين.

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وتابع: الصراع الرئيسي يجب أن يبقى مع الاحتلال والمستعمرين للأمة، وأن على الأمة العربية والإسلامية أن تجدد وحدتها.

وأشار مشعل إلى أن حماس لم ولن تدخل بشأن أحد من الدول العربية والإسلامية، وتعتبر الحركة أن أي اختلاف هو ضعف للأمة جمعاء.

ولفت مشعل، إلى أن الأمور ذاهبة للتصعيد في شهر رمضان، مشيرًا أننا مقبلون على أيام ساخنة.

وفيما يتعلق بالتطبيع، أكد القيادي في الحركة أن الاحتلال لم يجلب للدول العربية سوى الخراب نتيجة العلاقة السياسية معه، وأن السلام لا يتحقق بدون حرب ولن يدوم دون قوة تحميه.

وشدد على أن التطبيع طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، ومضرّ بالتاريخ والحاضر ومكانة الأمة، والأمن القومي لشعوب المنطقة، ويهدف لإلحاق الخراب في بلاد العرب.

المصدر / فلسطين أون لاين