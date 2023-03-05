ناسا تنجح في اختبار اصطدام مركبتها الفضائية

منذ أن نجح اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) التابع لوكالة ناسا في التأثير بنجاح على هدفه منذ ما يقرب من 5 أشهر، في 26 سبتمبر بتغيير مدار قمر الكويكب ديمورفوس بحلول 33 دقيقة، عمل فريق DART على تحليل البيانات التي تم جمعها من أول كوكب في العالم.

استخدمت مهمة DART تقنية انحراف الكويكبات المعروفة باسم "المصادم الحركي"، والتي تعني في أبسط المصطلحات اصطدام شيء ما بشيء آخر – وكانت في هذه الحالة مركبة فضائية في كويكب.

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من البيانات، وجد فريق التحقيق DART، بقيادة مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية (APL) في لوريل بولاية ماريلاند، أن مهمة المصادم الحركي مثل DART يمكن أن تكون فعالة في تغيير مسار الكويكب، وهي خطوة كبيرة نحو الهدف. لمنع ضربات الكويكبات المستقبلية على الأرض. تم نشر هذه النتائج في 4 ورقات في مجلة نيتشر.

قال نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في مقر ناسا بواشنطن: "لقد فرحت عندما صدمت DART وجهًا كويكبًا في أول عرض لتكنولوجيا الدفاع الكوكبي في العالم، وكانت هذه مجرد البداية".

وتابع: "تضيف هذه النتائج إلى فهمنا الأساسي للكويكبات وتبني أساسًا لكيفية الدفاع عن الأرض من كويكب يحتمل أن يكون خطيراً من خلال تغيير مساره".

فيما عرضت فضائية العربية فيديو نشرته مؤخرًا وكالة "ناسا" الأميركية يوثق لحظة اصطدام مركبتها الفضائية "DART" وتعني "سهم" بكويكب ديمورفوس في مهمة تاريخية لتفكيكه أطلقت في سبتمبر 2022، والفيديو تم تصويره بواسطة تلسكوب هابل.

ويظهر تفكك الكويكب بعد ضربه بسرعة 225 كم في الساعة، وبلغت مهمة "السهم" بلغت كلفتها 325 مليون دولار لتحطيم كويكب قطره حوالي 152 مترًا.

وهدف هذه التجربة يتمثل في إنشاء خط دفاعي للعالم ضد ملايين الكويكبات المتطايرة في الكون التي قد يضرب أحدها الأرض.

المصدر / وكالات