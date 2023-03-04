زعارير: جنين تشهد حراكًا ثوريًّا قويًّا يتطلب الدعم والمساندة

قال النائب باسم زعارير إن جنين كما نابلس وأريحا شكّلت حالة ثورية قوية تتميز بمواصفات عالية، على شعبنا أن يفتخر بها ويساندها.

وأضاف زعارير في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "نرى الملاحقة المستمرة للشباب الثائر والاقتحامات المستمرة لمناطق تواجدهم، بالإضافة إلى لقاءات التآمر عليهم بدءًا بقمة العقبة وليس انتهاء بمحاولات السلطة لإنهاء هذه الحالة".

وأوضح أنه على الرغم من كل حالة التآمر على المقاومة، إلا أن الساحة الفلسطينية تشهد حراكًا ثوريًا قويًا.

وأشار إلى أن النفس الوحدوي والتكاتف لجميع إخوة السلاح والذي ظهر جليًا في العرض الذي جرى بالأمس في جنين، يعكس حالة من التماسك والالتفاف حول هذا الخيار، والقناعة بفشل كل الخيارات الأخرى التي لم تحقق لشعبنا شيئًا من حقوقه.

وبيّن زعارير أن شعبنا قد عرف طريق الخلاص ولم يعد يثق بالأقوال ولا بالمفاوضات والاتفاقيات المهينة، وقد حسم خياراته باتجاه الالتفاف حول هذه الظاهرة الوطنية الصادقة.

ونظّمت القوى الوطنية والإسلامية في جنين، مهرجانًا تأبينيًا لعدد من شهداء جنين ومخيمها في نادي مخيم جنين.

وشاركت حشود كبيرة في مهرجان التأبين، وسط حضور لعشرات المسلّحين والمقاومين من مختلف الفصائل وعلى رأسها كتائب القسام.

وأكدت كتائب القسام في مخيم جنين على أن كل المؤامرات ستتحطم على صخرة مقاومتنا، وموعدنا في ساحات الأقصى، داعية شعبنا إلى الصمود والوحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين