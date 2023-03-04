حارس مانشستر سيتي يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

دخل البرازيلي إيدرسون موراييش، حارس مرمى مانشستر سيتي، تاريخ الدوري الإنجليزي برقم مميز، عقب نهاية مباراة فريقه اليوم، والتي حقّق فيها الفوز على نيوكاسل يونايتد (2-0)، ضمن منافسات الجولة الـ26 من "البريميرليغ".

وأصبح إيدرسون ثالث أسرع حارس مرمى يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 100 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي، حسب شبكة "أوبتا" بعدما نجح في صد مختلف محاولات مهاجمي "الماغبايز"، ليجاور كوكبة من الحراس المميزين الذين حقّقوا هذا الرقم المميز في تاريخ الدوري.

وتمكن حارس السيتي في تحقيق 100 "كلين شيت" بعد مشاركته في 208 مباريات، ليأتي خلف صاحب الرقم القياسي، التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى تشيلسي السابق الذي حقق 100 "كلين شيت" في 180 مواجهة، ويليه الإسباني بيبي رينا حارس مرمى ليفربول السابق الذي حقق نفس الرقم في 198 مباراة.

وتمكّن صاحب الـ29 عامًا، بعد مباراة نيوكاسل، من الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثامنة هذا الموسم في 25 مواجهة بـ"البريميرليغ"، وتلقت شباكه 25 هدفًا، أي بمعدل هدف واحد في كل مباراة، بينما حقّق 12 "كلين شيت" في 32 مباراة بجميع المسابقات.

وقاد إيديرسون فريقه لفوز ثمين جعل سيتي يحافظ على حظوظه في التنافس على لقب الدوري، إذ قلّص الفارق إلى نقطتين فقط أمام المتصدّر أرسنال، قبل مباراة الأخير أمام بورنموث خلال نفس الجولة.

المصدر / وكالات