غوارديولا يعتذر للشعب الجزائري بسبب رياض محرز

فاجأ الإسباني بيب غوارديولا الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل برسم الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حين أجاب عن سؤال متعلّق بعدم مشاركة الجزائري رياض محرز في المباراة.

وحقّق سيتي فوزًا مهمًّا على نيوكاسل اليوم السبت على ملعب "الاتحاد" بنتيجة 2-0، في مواجهة بقي فيها محرز على دكة الاحتياط، بعدما قرّر المدرب الإسباني إشراك فيل فودين بدلًا منه في مركز الجناح الأيمن.

وردّ غوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المواجهة، على سؤال صحفي جزائري من موقع "لاغازيت دو فناك"، أعلمه بأن "الجماهير الجزائرية تتذمر" عندما لا يشارك محرز أساسيًّا، فقال: "أنا (غوارديولا) متأسف جدًا للجماهير الجزائرية، لكن هناك لاعبين آخرين من جنسيات أخرى لا يلعبون".

وكان النجم الجزائري قد شارك أساسيًّا في مباراة بريستول سيتي يوم الثلاثاء الماضي في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأسهم في تأهل فريقه إلى الدور الموالي من خلال صناعته للهدف الأول، لكن غوارديولا فضل عليه فودين في مباراة نيوكاسل.

وسبق لغوارديولا أن أشاد بالنجم الجزائري، صاحب الـ32 عامًا، في الفترة الأخيرة، واعتبره من أفضل لاعبي الفريق خلال مرحلة الإياب، وهذا ما جعله يعتمد عليه كثيرًا في الجولات الماضية بدلًا من فودين الذي غاب عن عدَّة مباريات، قبل أن يسجّل عودة قوية منذ مباراة بورنموث بالجولة الـ25 من "البريميرليغ".

وشارك محرز هذا الموسم مع سيتي في 32 مباراة بجميع المسابقات، منها 19 مرة في الدوري المحلي، سجّل فيها 5 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة، في حين وصلت جميع إسهاماته التهديفية هذا الموسم إلى 18 بين التسجيل والصناعة.

المصدر / وكالات