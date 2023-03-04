24 عملاً مقاوماً في الضفة بآخر 24 ساعة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 24 عملاً مقاوماً، أدّوا لوقوع إصابتين في صفوف الاحتلال.

ووثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وإحراق نقطة عسكرية، وعمليتي تصدٍ للمستوطنين، وتحطيم مركبتين لهم، واندلاع المواجهات في 11 نقطة.

وشهدت كلًا من رام الله وجنين وبيت لحم ونابلس وقلقيلية والخليل اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في أكثر من نقطة.

كما أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في قباطية ومخيم جنين، وفي مستوطنة حجاي في الخليل، كما فجّروا عبوات ناسفة في الزبابدة وألقوا الزجاجات الحارقة في مخيم العروب بالخليل.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة الغربية إصابة مستوطن بعد إطلاق نار استهدف سيارته قرب مستوطنة بيت حجاي، وإلقاء زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في أثناء المواجهات في مخيم العروب في الخليل.

كما جرى تسجيل إلقاء زجاجات حارقة وإحراق نقاط عسكرية لقوات الاحتلال قرب حوّارة في نابلس، وإصابة مستوطن وتحطيم سيارات للمستوطنين في عزون، بالإضافة إلى إطلاق النار على قوات الاحتلال في قباطية وإطلاق نار متكرّر على طائرات الاستطلاع بمخيم جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين