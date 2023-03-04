تحديد مصير مباراتي خدمات وشباب رفح في الجولة الحاسمة

غزة/ وائل الحلبي:

كشف مصدر مسؤول باتحاد كرة القدم عن القرار الخاص بجدولة مباريات الجولة الـ22 والأخيرة من دوري الدرجة الممتازة، والتي تشهد مباراتين لشباب وخدمات رفح على ملعبهما البيتي.

وقال المصدر لـ" ": إن الاتحاد يعزّز حق الأندية في خوض مبارياتها البيتية على الملاعب التي اختارتها سابقا، مشيرًا إلى كل الفِرق لها الحق بالتمسك بإقامة مبارياتها البيتية على ملاعبها ما لم يتعارض ذلك مع قرارات إدارية أو عقوبات من جانب الاتحاد.

وأضاف المصدر أن لجنة المسابقات ستقوم باعتماد جدول المباريات للجولة الأخيرة في الدرجتين الممتازة والأولى، حيث سيتم وضع مباراتي خدمات رفح واتحاد خان يونس وشباب رفح وشباب الزوايدة في يومين مختلفين، مشيرًا إلى أن تحديد من سيلعب أولًا سيكون حسب رؤية الاتحاد.

وأوضح إلى أن الحالة الوحيدة لإقامة المباراتين في يوم واحد هي أن يتقدم أحد الناديَين بطلب رسمي لاتحاد كرة القدم، بشرط أن يتم نقل مباراة الفريق صاحب الطلب للملعب الذي يختاره، مبيّنًا إلى أن الاتحاد لا يملك نصًّا قانونيًّا لنقل مباراة فريق من ملعبه البيتي لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

ومن المقرّر أن يستقبل خدمات وشباب رفح اتحاد خان يونس والزوايدة في الجولة الـ22 والأخيرة من الدرجة الممتازة، حيث يحتاج خدمات رفح للفوز على الاتحاد لحسم اللقب فيما سيكون شباب رفح بحاجة للفوز على الزوايدة وتعثّر جاره الخدمات بالتعادل أو الخسارة لحسم الأمور لصالحه.