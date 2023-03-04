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مسؤولة أممية تدعو لمحاسبة الاحتلال ووضع حد لإفلاته من العقاب

04 مارس 2023 . الساعة 20:07 بتوقيت القدس
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دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إلى إجراء تحقيق في أعمال العنف الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت ألبانيز في لقاء مع هيئة "بي بي سي" البريطانية اليوم السبت، إن التحقيق ضروري لمحاسبة (إسرائيل) ووضع حد لإفلاتها من العقاب.

وتأتي تصريحات ألبانيز، بعد أن أصدرت ست دول أوروبية بيانًا مشتركًا، يدين العنف ويدعو (إسرائيل) إلى وقف التوسّع الاستيطاني.

وأعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، عن القلق البالغ من استمرار أعمال العنف الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

ودانوا ما وصفوه بالعنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين، مطالبين بمحاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائيًّا.

المصدر / وكالات
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#الأمم المتحدة #القدس #الاحتلال #الضفة #فرانشيسكا ألبانيز

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