وزارة الزراعة تحذّر المزارعين من ارتفاع درجات الحرارة غدًا

حذّرت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين في وزارة الزراعة بغزة من ارتفاع الحرارة إلى 32 درجة مئوية يوم غدٍ الأحد، والتي تتأثر بها الزراعة بشكل مباشر، مطالبة المزارعين بأخذ جميع التدابير اللازمة لتلافي حدوث أضرار وخسائر في مزارعهم.

ودعت المزارعين إلى اتباع الإرشادات الوقائية في التعامل مع موجات ارتفاع درجة الحرارة والحد من تأثير الحرارة على النبات والتي تؤثر على الإنتاجية من خلال التأثير على الأزهار والعمل على تساقطها وتؤثّر على عملية التلقيح وبالتالي قلّة الثمار والإنتاج.

وفي هذا الإطار وضعت الزراعة بعض الإرشادات المهمة للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة في مزارع الخضار والتي من أهمها:

1.الاهتمام بالري في الصباح الباكر حتى لا يتأثر النبات بالحرارة طول اليوم والتقارب بين الريّات وذلك لتفادي سقوط الأزهار داخل الدفيئات .

2.يُنصح بعدم إغلاق الدفيئات بالنايلون وتركها مفتوحة في جميع الاتجاهات وغسل الشبك من الداخل لزيادة التهوية .

3. فتح الشبابيك العلوية في الدفيئات وإزاحة كتل الهواء الحارة من أعلى الدفيئة واستبدالها بكتلة هواء باردة جافة لتفادي نشاط الفطريات .

4.الاهتمام بالتسميد بالمادة العضوية للحفاظ على رطوبة التربة .

5.استخدام الري الضبابي إن وجد عند ارتفاع درجة الحرارة بالنهار فقط .

6. الاهتمام برش الأحماض الأمينية لرفع مناعة النبات.

7.يُنصح بالري مساءً وبكميات وافرة من المياه وعلى فترات متقاربة في محاصيل الخضار التي تزرع في الحقول المكشوفة .

المصدر / فلسطين أون لاين