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"انتهاك صارخ للسيادة".. الفلبين ترصد 44 سفينة صينية في مياهها الإقليمية

04 مارس 2023 . الساعة 18:44 بتوقيت القدس
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قالت الفلبين اليوم السبت إنها رصدت 44 سفينة صينية، من بينها سفينة بحرية عسكرية وسفينة خفر سواحل، في مياهها الإقليمية، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وذكر سلاح خفر السواحل في بيان صحفي أنه جرى رصد السفن التي "يشتبه" أنها 42، منها سفن بحرية صينية، راسية على بعد 12 ميلًا بحريًّا من جزيرة باج-اسا جنوب البلاد.

ولفت إلى أن "استمرار الوجود غير المرخص (للسفن) يتعارض بكل وضوح مع حق المرور البريء وانتهاك صارخ للسيادة الإقليمية" الفلبينية، مستشهدًا بمعاهدة الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن القانون البحري.

يُشار إلى أن باج-اسا هي أكبر جزيرة في مجموعة جزر كالايان الواقعة في بحر جنوب الصين حيث تطالب الفلبين والصين وغيرهما من الدول بأحقيتها في المنطقة.

وقدَّمت الفلبين العام الجاري 10 احتجاجات دبلوماسية على الأقل ضد الصين بشأن "انتهاكات" مزعومة في بحر جنوب الصين، مما يلقي الضوء على تجدّد التوترات بين الدولتين بشأن المياه المتنازع عليها.

المصدر / وكالات
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#الفلبين #الصين

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