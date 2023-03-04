"المرصد العربي لحقوق الإنسان" يرحب بتقرير أممي يدين الاحتلال الإسرائيلي

رحّب المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع لجامعة الدول العربية، بتقرير مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بشأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا "المرصد العربي" في بيانٍ اليوم السبت، المجتمع الدولي "ولا سيّما مجلس الأمن وأطراف اتفاقية جنيف الرابعة إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم، لمحاسبة (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال، التي دأبت على ممارسة انتهاكات صارخة ضد المقدّسات الدينية، والشعب الفلسطيني بقتل وتهجير المئات، وبناء المستوطنات، وكذلك ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم وحماية الشعب الفلسطيني".

وأعرب المرصد عن قلقه حيال "تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على نحو يُنذر بتفجّر الأوضاع، ويهدّد الأمن والاستقرار".

وكان مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قال أمس الجمعة، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة "مأساوي، فاحتلال أرضهم على مدى أكثر من خمسين سنة، أدَّى إلى انتهاكات جسيمة ومتكرّرة لحقوق الإنسان".

وأضاف تورك في حوار بشأن تقريره حول فلسطين المحتلة، أنَّ "أحدًا لا يمكن أن يتمنى العيش بهذا الشكل، أو أن يتخيل أن إجبار الناس على العيش في هذه الظروف اليائسة يمكن أن يؤدّي إلى حل دائم".

المصدر / فلسطين أون لاين