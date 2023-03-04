الزعيم يزين ديربي رفح بالأزرق وبيت حانون يلامس الأمان

غزة/ وائل الحلبي:

أجبر شباب رفح جاره وغريمه الخدمات على تأجيل حسم اللقب بعد فوزه في الديربي (1/0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح بدون حضور جماهيري، في افتتاح الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

وسجّل هدف الزعيم، جمعة الهمص في الدقيقة 21، فيما شهد معظم وقت المباراة سعي خدمات رفح لتعديل النتيجة وحسم التتويج باللقب لكن دفاع الشباب كان الأجدر للحفاظ على النتيجة، علماً أن هيثم فتيحة تصدّى لركلة جزاء سدّدها محمد أبو دان في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد شباب رفح عند 46 نقطة وقلّص فارق النقاط إلى نقطة واحدة مع المتصدر خدمات رفح، قبل جولة واحدة على النهاية يلتقي فيها شباب رفح مع الزوايدة، فيما سينتظر نتيجة خدمات رفح واتحاد خان يونس الذي يحتاج فيها لتعثّر الخدمات بالتعادل أو الخسارة، أما في حال فوز الخدمات سيتوج باللقب دون النظر لنتيجة الشباب.

شباب الزوايدة (2-4) اتحاد بيت حانون

قطع اتحاد بيت حانون شوطاً مهمّاً في تأمين بقائه في الدوري الممتاز بعد فوزه الكبير على شباب الزوايدة (4/2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

وسجّل رباعية اتحاد بيت حانون، حازم شكشك (16+32)، وعدي الغلبان (44)، وعماد السماعنة (72)، فيما سجّل هدفي الزوايدة، محمد السطري (36)، وعماد السماعنة (72).

الفوز رفع رصيد بيت حانون إلى 21 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي الزوايدة في المركز الأخير برصيد 12 نقطة، بعد أن هبط رسمياً الجولة الماضية.

اتحاد الشجاعية (2-1) الهلال

حقّق اتحاد الشجاعية فوزاً هامشياً خارج الحسابات على الهلال (2/1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

وسجّل هدفي الشجاعية، يسار الصباحين (33)، وموسى حرارة (76)، فيما سجّل هدف الهلال محمد خليفة (22)، ليرفع الشجاعية رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي الهلال في المركز السادس وتجمَّد رصيده عند 24 نقطة.