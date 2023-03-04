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مقاومون يطلقون النار تجاه طائرة استطلاع بأجواء مخيم جنين

04 مارس 2023 . الساعة 17:24 بتوقيت القدس
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أطلق مقاومون عصر اليوم السبت النار تجاه طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال، كانت تحلّق في أجواء مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن المقامين أطلقوا النار تجاه طائرة الاستطلاع عند تحليقها فوق أجواء المخيم لأغراض استخباراتية وعسكرية.

وكان مقاومون قد أعلنوا الشهر الماضي، إسقاط طائرة مسيرة صهيونية بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وتستهدف قوات الاحتلال جنين ومخيمها باعتداءات متواصلة في محاولة للقضاء على حالة المقاومة المتصاعدة منذ سنوات طويلة، لكنها تجابه بمقاومة تزداد شراسة مع مرور الوقت.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #جنين #مخيم جنين

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