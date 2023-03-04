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دعوة ليبية لوقفة داعمة للقضية الفلسطينية ورفض التطبيع

04 مارس 2023 . الساعة 16:54 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعا تحالف "ليبيون ضد التطبيع" إلى وقفة أمام مجلس الوزراء الليبي، دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال التحالف: "انطلاقاً من الدور التاريخي للشعب الليبي لدعم القضية الفلسطينية، واستجابةً لنداء الواجب الوطني والقومي، والتزاماً بالواجب الشرعي في نصرة الأقصى ورفضًا لأي محاولات للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، نتوجّه إليكم بهذه الدعوة للوقفة المزمع عقدها أمام مجلس الوزراء يوم الأحد القادم 13 شعبان 1444هـ الموافق 5 مارس 2023م من الساعة 11:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً".

وأكد التحالف على ضرورة الحضور والمشاركة  بفاعلية وكثافة من أجل وقف مسلسل التطبيع ومحاسبة المطبّعين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#ليبيا #القضية الفلسطينية #لا للتطبيع #مجلس الوزراء الليبي

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