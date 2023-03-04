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إزالة 468 ألف طن من أنقاض الزلزال في مرعش

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بالصور إزالة 468 ألف طن من أنقاض الزلزال في مرعش

04 مارس 2023 . الساعة 16:01 بتوقيت القدس
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قال مسؤول في وزارة الزراعة والغابات التركية إنه تمت إزالة 468 ألف طن من أنقاض المباني التي دمرها الزلزال في ولاية قهرمان مرعش.

وتواصل الفرق المعنية أعمال إزالة الأنقاض في المناطق المنكوبة، بعد انتهاء أعمال البحث والإنقاذ إثر كارثة الزلزال المزدوج في 6 فبراير/شباط.

ويتولى مدير عام المديرية العامة للمنشآت الزراعية، حسن غزغينتش، تنسيق عمل الفرق التابعة للوزارة المشاركة في رفع الأنقاض في قهرمان مرعش.

ولفت غزغينتش إلى أنه تم رفع 468 ألف طن من الأنقاض في قهرمان مرعش.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من رفع الأنقاض في 118 موقعا، فيما يتواصل العمل لرفع الأنقاض في 70 موقع في قهرمان مرعش.

وأكد غزغينتش أن كافة الوزارات تقوم بما يترتب عليها إثر الكارثة.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

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المصدر / الأناضول
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#تركيا #زلزال #أنقاض #مرعش

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