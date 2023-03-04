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دول أوروبية تطالب الاحتلال بوقف شرعنة المستوطنات

04 مارس 2023 . الساعة 15:07 بتوقيت القدس
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مستوطنة "شفوت راحيل" خلال أعمال التوسيع جنوب محافظة نابلس

طالب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قرارها بشرعنة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ودان وزراء الدول الست بشدّة، في بيان مشترك، صدر اليوم السبت، العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، مطالبين بضرورة محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال، وملاحقتهم قضائيًّا.

وتأتي إدانة الدول الست، على إثر تصاعد الهجمات الوحشية للمستوطنين بحق الفلسطينيين، لا سيّما في بلدة حوارة قبل أيام، والتصريحات العنصرية التي صدرت عن وزراء في حكومة الاحتلال بالدعوة إلى محوها عن الخارطة.

وكتب الوزراء الأوروبيون "نعيد تأكيد معارضتنا الشديدة لجميع الإجراءات أحادية الجانب التي تهدّد حل الدولتين، بما في ذلك في مجال نمو الاستيطان".

كما حثوا "حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عن قرارها الأخير بالموافقة على بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة وشرعنة المستوطنات العشوائية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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