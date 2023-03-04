مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح وسط الفلبين

قُتل رويل ديغامو حاكم منطقة "نيغروس الشرقية" المركزية الفلبينية و5 آخرين في هجوم مسلح، صباح السبت، بحسب زوجة الحاكم والصحف المحلية.

وقامت مجموعة من المهاجمين، يرتدون ملابس قتالية كاملة من الجيش ويستقلون سيارتي دفع رباعي، بإطلاق النار على حاكم منطقة "نيغروس الشرقية" وزملائه بالعمل أمام مقر إقامته في مدينة بامبلونا.

وتم نقل ديغامو (56 عاما) وضحايا آخرين إلى أقرب مستشفى.

وقالت جانيس ديغامو، عمدة مدينة بامبلونا وأرملة الحاكم، في منشور على فيسبوك، إن وفاة زوجي أُعلنت الساعة 11:41 صباحًا (03:41 ت.غ)، لافتةً: إنه "لا يستحق القتل".

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص آخرين، حسب المصدر نفسه.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية أن المسؤول الإقليمي كان عند مدخل منزله عندما أطلقت مجموعة من الأشخاص النار عليه عدة مرات وأصابته مع بعض المدنيين".

ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إن "التقارير الواردة من التحقيقات الأولية في القضية تشير إلى أن 6 من المشتبه بهم، الذين كانوا يرتدون زيا عسكرياً موحدا، شنوا هجوماً مسلحاً عند مقر الحاكم، ثم فروا على الفور على متن سيارتين دفع رباعي".

والشهر الماضي، أيدت المحكمة العليا إعلان ديغامو حاكماً لإقليم "أورينتال نيغروس" وسط البلاد بعد إعادة فرز الأصوات.

المصدر / الأناضول