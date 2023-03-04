نادٍ إيطالي كبير يرغب بضمّ حسام عوار

كشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسة أن ناديًا إيطاليًا جديدًا قد دخل سباق المنافسة من أجل ضم متوسط ميدان نادي أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار، خلال الصيف، في ظل نهاية عقد اللاعب في يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت الشبكة الفرنسية إنه، وقبل عدة أيام قليلة، راجت شائعة عن اتفاق بين حسام عوار ونادي آينتراخت فرانكفورت، لكن سرعان ما نفى نجم ليون هذه الشائعات التي أكدت اختيار ناديه الجديد بالفعل.

وأكدت الشبكة أن اللاعب البالغ من العمر (24 عامًا) يقف عند مفترق طرق، لا سيما بعد الثقة الكبيرة التي منحها إياه المدرب الجديد لنادي ليون، لوران بلان، في الفترة القليلة الماضية، ومشاركته بصفة أساسية مع النادي.

وتابعت شبكة "فوت ميركاتو"، في تقريرها، أنه وبخلاف الصراع الكبير بين أندية فرانكفورت الألماني، وروما الإيطالي، وريال بيتيس الإسباني، دخل نادي نابولي، متصدر الدوري الإيطالي، بقوة على خط الصراع لضم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية الصيف المقبل.

وواصلت الشبكة تأكيدها بأنّ عوار لم يعطِ موافقته لأي نادٍ حتى الآن، حيث لا يزال الباب مفتوحًا أمام الجميع، وسينتظر اللاعب ليرى كيف ينتهي الموسم للأندية المعنية.

جدير بالذكر أن عوار اختار تمثيل المنتخب الجزائري مستقبلًا، ومن المتوقع أن يكون ضمن قائمة المدرب جمال بلماضي في الاستحقاقات المقبلة، وقد يكون أولها خلال الشهر الجاري، حين يواجه "الخضر" منتخب النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار (يومي 23 و27 مارس/ آذار).

المصدر / وكالات