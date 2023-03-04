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نعيم: إعلان المجر نقل سفارتها إلى القدس انتهاك صارخ للشرعية الدولية

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نعيم: إعلان المجر نقل سفارتها إلى القدس انتهاك صارخ للشرعية الدولية

04 مارس 2023 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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باسم نعيم

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة "حماس"- غزة د. باسم نعيم، إنّ إعلان دولة المجر، نيّتها نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، انتهاك صارخ للشرعية الدولية.

وأضاف نعيم في تصريح له وصل "" نسخة عنه، اليوم السبت، إنّ هذا الإعلان كأول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي هو اعتداء مباشر على شعبنا الفلسطيني وحقوقه الأصيلة، تتحمل مسؤوليته بودابست وحكامها.

وأكد أنّ هذه الخطوة المرفوضة ستساهم بشكل مباشر في مزيد من اشتعال المنطقة، ومطلوب من الاتحاد الاوروبي موقفًا صارمًا تجاه هذه الخطوة، لا سيما أنّ الاتحاد يُفسّر مواقفه من القضية الفلسطينية، والتي تعكس عادة ازدواجية المعايير، بالحرص على الإجماع بين أعضائه.

وشدد نعيم على أنّ هذه المزاوجة وتبادل المصالح بين الفاشية والديكتاتورية هنا وفي بودابست لن تخدم الأمن والسلم الدوليين، بل ستفتح الباب واسعًا لمزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #المجر #باسم نعيم #نقل السفارة المجرية #نقل سفارة للقدس

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