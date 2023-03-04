موعد مباراة النصر والاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2022-2023

محمد زقوت

ينتظر مشجعو دوري روشن السعودي موعد مباراة الإياب بين نادي النصر ونادي الاتحاد، مساء يوم الخميس المقبل.

ويستضيف نادي الاتحاد على ملعبه استاد "الجوهرة المشعة" في مدينة الملك عبد الله الرياضية، نادي النصر السعودي، ضمن منافسات الأسبوع ال 20 من دوري روشن السعودي من الموسم 2022-2023.

ويحتل نادي النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بعد فوزه بـ 14 مباراة و4 تعادلات وخسارة واحدة، بفارق نقطتين عن نادي الاتحاد الذي يحل في وصافة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بعد فوزه بـ 13 مباراة و5 تعادلات وخسارة وحيدة.

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يوم وتاريخ مباراة النصر والاتحاد القادمة 2023

يوضح جدول مباريات الأسبوع العشرين من دوري روشن السعودي، موعد مباراة نادي الاتحاد (المستضيف) ونادي النصر يوم الخميس الموافق 09/03/2023م.

موعد مباراة النصر والاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2023

تنطلق صافرة حكم مباراة نادي النصر ونادي الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2023 في عديد من الدول العربية على النحو التالي:

مباراة نادي النصر ونادي الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2023، في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

مباراة نادي النصر ونادي الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2023، في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت فلسطين ومصر.

مباراة نادي النصر ونادي الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2023، في تمام الساعة 08:30 مساءً بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) وقطر وعُمان والبحرين والكويت وجمهورية اليمين.

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر والاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2023

تذاع مباراة نادي النصر ونادي الاتحاد في الدوري السعودي 2023، في جولته الـ 20 على قناة SSC Sport.

تشكيلات نادي الاتحاد ونادي النصر في المباراة القادمة في الدوري السعودي 2023 المتوقعة

تشكيلة نادي الاتحاد في مواجهة نادي النصر

بقيادة المدرب نونو سانتو

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: أحمد حجازي ــ أحمد بامسعود ــ أحمد شراحيلي ــ مدالله العليان

في خط الوسط: طارق حامد – إيجور كورونادو ــ برونو هنريكي

في خط الهجوم: هارون كمارا ــ رومارينيو ــ عبد الرزاق حمدالله

تشكيلة نادي النصر في مواجهة نادي الاتحاد

بقيادة المدرب رودي غارسيا:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في الدفاع: كونان، عبد الله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام.

في الوسط: عبد الله الخبيري، جوستافو، مشاريبوف، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.

في الهجوم: كرستيانو رونالدو.

وأخيرًا، يمتلك نادي الاتحاد السعودي في خزائنه 8 ألقاب من دوري المحترفين السعودي في مُسمّاه القديم، خلال أعوام: ( 1981-82/ 1996-97/ 1999-00/ 2000-01/ 2002-03/ 2006-07/ 2008-09)، ويمتلك نادي النصر السعودي في خزائنه 9 ألقاب من الدوري السعودي متفوقًا على الاتحاد بلقب وحيد خلال أعوام: (1974-75/ 1979-80/1980-81/ 1988-89/ 1993-94/ 1994-95/ 2013-14/ 2014-15/ 2018-19)

ويسعى الاتحاد في هذه البطولة إلى معادلة ألقاب النصر في الدوري فيما يسعى النصر إلى توسيع الفارق بينه وبين الاتحاد إلى لقبين هذا الموسم.

المصدر / فلسطين أون لاين