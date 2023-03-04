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"الأسرى" و"واعد" تنعيان الأسير المحرر المبعد إلى غزة "دعامسة"

04 مارس 2023 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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يحيى دعامسة

نعت كلٌّ من وزارة الأسرى وجمعية واعد، الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار المبعد إلى غزة، يحيى دعامسة أبو إبراهيم والذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد معاناة طويلة مع المرض.

وفي بيانات منفصلة نعت "الأسرى" وواعد الراحل، مؤكدتان أنه رحل بعد حياة حافلة بالجهاد والتضحية والعطاء، حيث أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 10 سنوات، وكان محكومًا بالسجن المؤبد قبل أن يتم إطلاق سراحه في صفقة وفاء الأحرار وإبعاده إلى غزة عام 2011.

وتقدمتا بخالص التعازي والمواساة لعموم عائلة دعامسة الكرام وكافة محبّي وأصدقاء الفقيد.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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