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طالع الكشوف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

04 مارس 2023 . الساعة 12:38 بتوقيت القدس
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بوابة معبر رفح البري

أعلنت الهيئة العام للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 5 مارس.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/9) اضغط هنا، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/9) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما ودعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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