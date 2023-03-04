480 حالة اعتقال خلال فبراير بينهم 62 طفلًا و10 سيدات

رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى اعتقال قوات الاحتلال خلال شهر فبراير/ شباط الماضي (480) حالة اعتقال خلال بينهم 62 طفلًا، و10 سيدات.

وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري حول الاعتقالات، أنّ قوات الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي سياسة الاقتحامات لمدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونفّذت عمليات اعتقال واسعة وصادرت خلالها أموالًا ومصاغًا ذهبية تعود لعائلات المعتقلين، كما اعتدت بالضرب على عدد منهم أثناء الاعتقالات.

وأشار "مركز فلسطين" إلى أنّ مدينة القدس احتلت النصيب الأكبر في الاعتقالات حيث بلغت (167) حالة اعتقال بينهم نساء وأطفال، إضافة الى إصدار عشرات أوامر الإبعاد والحبس المنزلي بحقّ مقدسيين.

كذلك رصد خلال شهر شباط الماضي (14) حالة اعتقال من قطاع غزة، بينهم 6 صيادين تم اعتقالهم خلال ممارسة عملهم قبالة شواطئ القطاع، بعد ملاحقتهم واعتقالهم وإطلاق النار عليهم ومصادرة شباكهم ومراكبهم وتحطيمها، بينما اعتقلت 7 شبان فلسطينيين خلال محاولتهم اجتياز الحدود الشرقية شمال قطاع غزة باتجاه الداخل، وتم تحويلهم للتحقيق في عسقلان، إضافة إلى اعتقال المواطن "ابراهيم يوسف سلمان" من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، على حاجز عسكري قرب بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس، خلال وجوده للعلاج من مرض السرطان في مستشفى النجاح بنابلس.

اعتقال النساء والأطفال

مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" قال إنّ الاحتلال واصل خلال شهر شباط الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية، حيث رصد 62 حالة اعتقال لقاصرين، أصغرهم الطفلين المقدسيين "عبد الله حمزة جرادات و" آدم بشارة " ١٢ عامًا.

بينما وصلت حالات الاعتقال بين النساء (١٠) منهم السيدة رجاء علي كرسوع 48 عامًا من مخيم بلاطة شرق نابلس بعد اقتحام منزلها، وهي تُعاني من إعاقة حركية، ومشاكل صحية مزمنة، ولا تزال محتجزة في مركز تحقيق (بتاح تكفا) في ظروف قاسية، كذلك اعتقل المقدسية دعاء السلامية بعد الاعتداء على عائلتها عند حاجز قلنديا شمال القدس وأفرج عنها بعد ساعات بشرط الحبس المنزلي، كما اعتقل المربية "شذى محمود" مديرة مدرسة رأس العامود الشاملة للبنين، بعد اقتحام المدرسة واقتادتها للتحقيق حول منشور لها على موقع الفيسبوك، واعتقلت السيدة "شهلة النجار" (49 عامًا) والدة الشهيد "مجاهد النجار" من سلواد شرق رام الله، وأطلقت سراحها بعد التحقيق لساعات، واعتقلت المقدسية "سعاد عبيدية" وابنتها "مريم" من داخل المسجد الأقصى وأفرجت عنهما بعد التحقيق لساعات.

اعتقالات القدس

وأشار الأشقر إلى أنّ سلطات الاحتلال واصلت خلال شباط الماضي عمليات الاعتقال بحقّ المقدسيين حيث وصلت حالات الاعتقال إلى أكثر من (167) حالة بينهم 30 طفلًا و8 نساء، منهم جريحة 22عامًا من سكان بلدة أبو ديس تم اعتقالها بعد إطلاق النار عليها قرب مدخل مستوطنة معاليه أدوميم و إصابتها برصاصة في القدم، وتم نقلها إلى المستشفى بذريعة نيّتها تنفيذ عملية طعن.

بينما أصدرت محاكم الاحتلال (19) قرارًا بالاعتقال الإداري لأسرى مقدسيين، وأصدرت (14) أمر إبعاد منها 8 عن المسجد الأقصى المبارك، طالت سيدتين، كذلك أصدرت (31) أمرًا بالحبس المنزلي بحقّ مقدسيين من كل الفئات تراوحت بين عدة أيام وفترة مفتوحة، وخضع لهذه العقوبة 5 أطفال.

كما شنّ الاحتلال حملةً ضد الأسرى المقدسيين والمحررين وعائلاتهم تضمّنت الحجز على حساباتهم البنكية ومداهمة عشرات المنازل ومصادرة مصاغٍ ذهبي وسيارات ومقتنيات أخرى ثمينة، وأتت هذه الخطوة تنفيذًا لقرار وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" بفرض عقوبات مالية على 87 أسيرًا مقدسيًّا وعائلاتهم بذريعة تلقّيهم مخصصات من السلطة الفلسطينية.

الأوامر الإدارية

وكشف الأشقر أنّ الاحتلال صعّد بشكل كبير منذ بداية العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحقّ الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال (238) قرارًا إداريًّا خلال شباط من بينها (145) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى (5) مرات لبعضِ الأسرى، بينما (93) قرارًا صدر بحقّ أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررون أُعيد اعتقالهم مرة أخرى وصدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري لفترات مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين