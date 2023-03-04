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النيابة المصرية تكشف ملابسات جريمة قتل مواطن لمحامٍ بالفأس

04 مارس 2023 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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النيابة المصرية تكشف ملابسات جريمة قتل مواطن لمحامٍ بالفأس

في كشف لتفاصيل جريمة بشعة، كشفت النيابة العامة المصرية، تفاصيل ملابسات جريمة قتل مواطن مصري لجاره المحامي بالفأس.

ولم يكن بشع الجرم المرتكب في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، قتل الجار لجاره فقط، إذ أنه قتله في وضح النهار وأمام زوجته وأبنائه.

وقررت النيابة العامة، حبس الشاب بتهمة ارتكاب جريمة "مروعة"، حيث أظهر الكشف الطبي تهشم رأس الضحية بالكامل، مع وجود قطع بالرقبة.

ووفقا لتحريات الشرطة، بدأت القصة بقيام محام من قرية الإعلام في الفيوم بمنع جاره الشاب من الاعتداء على والدة الأخير، الذي قرر الانتقام من المحامي لاحقا.

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واستغل المتهم جلوس المحامي أمام منزله مع زوجته وأبنائه فغافله من الخلف، وانهال عليه ضربا بالفأس وسط صراخ وذهول الجميع، وهرول بعض المارة وأمسكوا به، ولكن المجني عليه كان قد فارق الحياة.

ومع وصول الشرطة، سلّم الأهالي مقترف الجريمة لها، والذي اعترف أثناء الاستجواب بارتكابه الجريمة، مبررًا إياها بقيام المجني عليه بنهره ومنعه من الاعتداء على والدته.

وأثارت الجريمة حالة كبيرة من الصدمة والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة يوضح لحظة ارتكاب الجريمة بشكل مروع.

المصدر / وكالات
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