وظيفة شاغرة في فندق المشتل بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن فندق المشتل بغزة يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (مسؤول تسويق ومبيعات) Marketing and Sales Officer .

نظرة عامة على الوظيفة:

- نحن نبحث عن مسؤول تسويق ومبيعات ذو خبرة لتطوير وتنفيذ استراتيجيات التسويق والمبيعات التي تدفع نمو الإيرادات وتزيد من الوعي بالعلامة التجارية لفندقنا.

- سيكون المرشح الناجح مسؤولاً عن قيادة فريق التسويق والمبيعات في الفندق والتعاون مع الإدارات الأخرى لتنفيذ حملات تسويقية فعالة وتوليد العملاء المتوقعين. نحن نبحث عن مرشح مقنع وحيوي ومستعد لبذل جهد إضافي لضمان رضا العملاء.

- مسؤول التسويق والمبيعات سيرفع تقاريره إلى المدير العام.

المسؤوليات:

- تطوير وتنفيذ خطط واستراتيجيات تسويق ومبيعات شاملة تتوافق مع أهداف أعمال الفندق وأهداف الإيرادات

- الإشراف على فريق التسويق والمبيعات في الفندق ، بما في ذلك التوظيف والتدريب وإدارة الأداء

- إدارة ميزانيات الفندق الإعلانية والترويجية والتأكد من أن جميع النفقات في حدود الميزانية

- تطوير والحفاظ على العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ، مثل عملاء الشركات ووكالات السفر ومخططي الأحداث ، لتوليد العملاء المحتملين وتأمين الأعمال

- تحليل اتجاهات السوق وبيانات العملاء لتحديد فرص نمو الإيرادات والميزة التنافسية

- التعاون مع الإدارات الأخرى ، مثل الأغذية والمشروبات والعمليات ، لضمان مواءمة استراتيجيات التسويق والمبيعات مع عمليات الفندق الشاملة

- تطوير واستدامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء.

- تطوير وصيانة قاعدة بيانات شاملة للعملاء المتوقعين والعملاء ، واستخدام تحليلات البيانات لدفع جهود التسويق والمبيعات المستهدفة

- قياس فعالية استراتيجيات التسويق والمبيعات والإبلاغ عنها ، باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتتبع التقدم وتحديد مجالات التحسين

المؤهلات والمتطلبات:

- درجة البكالوريوس في التسويق أو المبيعات أوأي مجال ذي صلة ؛ يفضل درجة الماجستير

- 5 سنوات خبرة في التسويق والمبيعات

- مهارات قيادية وإدارية قوية ، مع القدرة على تحفيز وإدارة الفريق

- القدرة على تقديم خطوط إنتاج متعددة

- سجل حافل في تطوير وتنفيذ استراتيجيات التسويق والمبيعات الناجحة التي تدفع نمو الإيرادات

- مهارات اتصال وتفاوض وعرض ممتازة

- خبرة في تحليلات البيانات والقدرة على استخدام البيانات لدفع عملية صنع القرار

- مهارات إدارة تنظيمية ومشروعات قوية ، مع القدرة على تحديد أولويات وإدارة مشاريع متعددة في وقت واحد

- القدرة على فهم واتباع سياسات وإجراءات الشركة

- القدرة على العمل تحت الضغط.

طريقة التسجيل :

- نحن نقدم فرصًا للتطوير المهني والتقدم الوظيفي، إذا كان لديك سجل حافل بالنجاح في التسويق والمبيعات ، فنحن نشجعك على التقدم لهذه الفرصة المثيرة.

- هذه الفرصة هي فرصة متساوية لكلا الجنسين ، لذلك لا تتردد في التقديم والانضمام إلى عائلتنا.

- للتسجيل من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 15/3/2023