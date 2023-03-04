"فاغنر" تحاصر باخموت وتدعو كييف لسحب قواتها

أعلنت مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية، أمس، أن قواتها "تحاصر عملياً" مدينة باخموت، حيث تتركز المعارك شرقي أوكرانيا، ودعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إصدار الأوامر للقوات الأوكرانية بالانسحاب من المدينة.

في الوقت الذي تراشق فيه وزيرا الخارجية، الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الاتهامات، بما وصف بـ"الحرب الكلامية"، حيث اتهم لافروف الولايات المتحدة "بالنفاق"، ليرد عليه بلينكن بأنه "لا يجب السماح لروسيا بالإفلات من العقاب على شن حرب في أوكرانيا".

وقال يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة "فاغنر"، في فيديو نشره مكتبه الإعلامي عبر تطبيق "تليغرام": إن "وحدات فاغنر حاصرت باخموت عملياً، ولم يعد هناك سوى طريق واحد" للخروج من المدينة.

ودعا الرئيس الأوكراني، الذي تعهد الدفاع عن باخموت "لأطول فترة ممكنة" إلى السماح لقوات كييف بالانسحاب من المدينة، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أمام القوات الروسية.

وأضاف بريغوجين: "رغم أنّنا واجهنا في السابق جيشاً أوكرانياً محترفاً كان يقاتلنا، فإنّنا اليوم، نرى المزيد والمزيد من كبار السن والأطفال. إنّهم يقاتلون، ولكن حياتهم في باخموت قصيرة، يوماً أو يومين». وأضاف: «أعطوهم الفرصة لمغادرة المدينة، إنها محاصرة عملياً".

رمز للنزاع

وصارت مدينة باخموت رمزاً للنزاع مع تركز القتال فيها بين الروس والأوكرانيين منذ شهور، إذ تتميز المدينة الصناعية التي تقع في إقليم دونيتسك، بأهمية استراتيجية بالنسبة للجانبين.

وفي الأسابيع الأخيرة، تقدمت القوات الروسية شمال باخموت وجنوبها، وقطعت ثلاثة من أربعة طرق إمداد أوكرانية وجعلت موقف قوات كييف ضعيفاً بشكل متزايد.

من جهتها، أقرّت القيادة العسكرية الأوكرانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأن الوضع "متوتر للغاية" في باخموت.

وأكد الرئيس الأوكراني سابقاً زيادة "شدة القتال" حول المدينة، في حين لم تذكر هيئة الأركان العامة الأوكرانية أي تفاصيل عن مستجدات الوضع في البلدة، واكتفت بالإشارة إلى أن الجيش صدّ 85 هجوماً روسياً على الجبهة بأكملها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونفى المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الأوكراني، سيرغي تشريفاتي في تصريح لوكالة «فرانس برس» انسحاب قواته من باخموت.

المصدر / وكالات