مصرع 4 مواطنين و17 إصابة في حوادث سير بالضفة

لقي 4 موطنين، الليلة الماضية، وصباح اليوم، مصرعهم وأُصيب 17 آخرين جراء حوادث سير وقعت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إنّ مواطنًا 42 عامًا، لقي مصرعه، في حادث سير وقع هذا الصباح على طريق عيون الحرامية على الطريق الواصل ما بين نابلس ورام الله.

وفي وقت سابق، قال إنّ حادث السير الذي وقع الليلة على طريق رام الله نابلس قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، ناجم عن تصادم ثلاث مركبات اثنتين منها تحمل اللوحات الفلسطينية ومركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء نتج عنه إصابة 6 مواطنين تم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله ومستشفى H كلينك ومستشفى رفيديا في نابلس.

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وأعلن الأطباء في مجمع فلسطين الطبي عن وفاة شخصين، ووفاة آخر بمستشفى رفيديا ووُصفت إصابة واحدة بالخطيرة وإصابتان طفيفتان.

وفي حادث آخر، أُصيب 14 مواطنًا بجروح ما بين الطفيفة والمتوسطة نتيجة وقوع حادث سير بين أربع مركبات على الشارع الرئيس الواصل بين محافظتي نابلس وقلقيلية بالقرب من بلدة النبي إلياس بمحافظة قلقيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين