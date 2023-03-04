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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت
04 مارس 2023 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
أحد أسواق الخضراوات بغزة
جاء سعر الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت وفقا لنشرة وزارة الزراعة على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
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