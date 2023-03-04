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مقتل مواطن من رهط في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

04 مارس 2023 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
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مقتل مواطن من رهط في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

قُتل المواطن رشدي البحيري البالغ من العمر 50 عامًا، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

ووفق مصادر محلية، نُقل المصاب رجل الأعمال إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، وكانت حالته حرجة جدا، وبعد أن وصل، أُعلنت وفاته فجر السبت.

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وكانت جريمة القتل ما قبل الأخيرة، مقتل الشاب إدريس جبريل عكاشة (19 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتُكبت داخل منزله في حي الجواريش بمدينة الرملة، فجر الأربعاء.

وبهذه الجريمة الجديدة، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية اليوم، 23 قتيلا، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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