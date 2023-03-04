أحوال الطقس اليوم السبت وحتى الثلاثاء المقبل

يكون الجو، اليوم السبت، صافيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس يوم الأحد

فيما تسود أجواء خماسينية يوم غدٍ الأحد، لذا يكون الجو حارا، وجافا، ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 15 درجة مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس يوم الإثنين

ويوم الإثنين، يكون الجو غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلها العام، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

طقس الثلاثاء

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائم جزئي بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين