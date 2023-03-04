حارس الأرجنتين يكشف لأول مرة ما قاله لمبابي بعد نهائي المونديال

كشف حارس مرمى منتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، أنه نصح كيليان مبابي بأن يكون فخورا بما قدم على الرغم من الهزيمة المؤلمة التي مني بها "الديوك" في المباراة النهائية في كأس العالم.

ونجح حارس عرين الأرجنتين في تغليب كفة زملاء النجم ليونيل ميسي، بعد أن سجل مبابي ثلاثية كاملة.

وشوهد مارتينيز، حاملا دمية تصور مهاجم باريس سان جيرمان خلال الاحتفالات في بوينس آيرس، وهو ما بدا وكأنه حركة سخرية منه تجاه النجم الفرنسي.

لكن يبدو أن مارتينيز قد واسى الفرنسي مباشرة بعد نجاح بلاده بينما كان يجلس مبابي بخيبة أمل على أرض الملعب، إثر إعلان الحكم نهاية اللقاء.

ولم يكشف مارتينيز ما قاله للشاب البالغ 24 عاما، إلا في حديثه الأخير مع موقع TyC Sports

وقال مارتينيز: "أخبرته أن عليه أن ينهض ويتطلع إلى الأمام".

ثم تابع "قلت له لا ينبغي أن تكون على الأرض، عليك أن تكون فخورا بما قدمت".

ثم علق على ذلك بالقول :"هذه هي الحقيقة، لقد سجل أربعة أهداف عليّ، الشخص الذي يجب أن يكون على الأرض هو أنا".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يوضّح فيها مارتينيز ما قام به إثر فوز بلاده بكأس العالم.

وكان الرجل حاول مؤخرا تبرير صوره وهو يحمل الدمية ودحض الادعاءات القائلة بأنه كان يسخر من مبابي.

وكان قال مبررا ذلك "حملت تلك الدمية لمدة دقيقتين تقريبا ورميتها بعيدا، هذا كل شيء" ثم أضاف "كيف يمكنني أن أسخر من مبابي؟ سجّل أربعة أهداف عليّ.. أربعة أهداف كاملة في المباراة النهائية! لدي احترام كبير لمبابي".

ثم استدرك: "طريقة الاحتفال، ليست مشكلة، أنا لا أضيع أي طاقة على مثل هذه الأشياء غير المجدية" قبل أن يضيف "المهم بالنسبة لي هو تقديم أفضل ما لدي من أجل فريقي، ونتطلع إلى عودة ليو ميسي لمواصلة التسجيل والفوز بالمباريات".

المصدر / وكالات