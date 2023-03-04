اليابان تنظم أول بطولة كأس عالم لرياضة من نوع جديد

تستعد اليابان لاستضافة النسخة الأولى من بطولة العالم لجمع القمامة، وهو رياضة جديدة ظهرت في اليابان منذ 15 عاما باسم (SpoGomi).

تقام البطولة الفريدة من نوعها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمشاركة 20 فريقًا يمثلون دول العالم ويتكون كل فريق من 3 إلى 5 أشخاص يتنافسون على الفوز باللقب مع الفرق الأخرى من خلال جمع أكبر عدد من القمامة "المصنفة بأعلى جودة ممكنة" من شوارع العاصمة اليابانية طوكيو خلال 60 دقيقة.

وسميت الرياضة الجديدة (SpoGomi) بهذا الاسم اختصارًا لكلمتي "Sport" أي الرياضة و"Gomi" أي القمامة باللغة اليابانية، ويرجع تاريخ تنظيم هذه المسابقات في اليابان إلى عام 2008 كنشاط محلي لتشجيع الناس على تنظيف الشوارع والأماكن العامة.

وتنص لوائح هذه الرياضة على أن كل فريق سيكون لديه 60 دقيقة لجمع أكبر كمية من القمامة من منطقة معينة وتصنيفها بشكل صحيح في أكياس ملونة لكل نوع كالتالي: نفايات قابلة للاحتراق، بلاستيك قابل لإعادة التدوير، علب معدنية، إلى آخره.

وبمجرد انتهاء الوقت، يقيّم الحكام ما تم جمعه من خلال وزن القمامة والتحقق من تصنيفها بشكل صحيح، ويفوز الفريق الذي لديه أكبر كمية من القمامة.

ويجب على المشاركين ارتداء قفازات شديدة التحمل تتيح لهم التقاط "أي نوع من القمامة دون أي ضرر لهم"، بالإضافة إلى ملقط لالتقاط القمامة أثناء الوقوف.

ويبدأ السباق بين الفرق بأسلوب ياباني، إذ يجب على الجميع الصراخ بجملة "جمع القمامة هو رياضة"، قبل الذهاب إلى المناطق المخصصة لهم.

وأوضح سفير (SpoGomi) والحاصل على ميدالية السباحة الأولمبية تاكيشي ماتسودا، روح اللعبة خلال مؤتمر صحفي في طوكيو قائلا "جمع القمامة يمكن أن يكون ممتعًا إذا قمت بتحويله إلى لعبة للمنافسة. يمكن لأي شخص المشاركة، بغض النظر عن عمره وجنسه".

وأضاف "أعتقد أنه من المهم جمع النفايات في المدن، لأنه كانت هناك زيادة حادة في كمية النفايات في المحيطات حول العالم، لذلك من الأفضل جمع هذه النفايات قبل أن تصل إلى المحيط".

وتدعم الشركات الكبرى في اليابان البطولة، من خلال رعايتها بمبلغ مليوني دولار.

المصدر / وكالات