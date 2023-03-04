الحواجري وخويلد يلتحقان بمنتخب كرة القدم الخماسية

غزة / مؤمن الكحلوت:

التحق اللاعبان علي الحواجري وأدهم خويلد بالمعسكر التدريبي لمنتخب كرة القدم للصالات "الفوتسال"، الذي يقام في لبنان تحت قيادة المدرب أسامة الشبلي.

ووصل الحواجري حارس مرمى نادي الأقصى وزميله خويلد لاعب ثقافي طولكرم، للعاصمة اللبنانية بيروت أول من أمس، استعدادا للمشاركة في مباراة تجريبية أمام منتخب لبنان اليوم، كما سيخوض مباراة أخرى يوم الإثنين القادم.

وظهر خويلد والحواجري بصورة لافتة مع منتخب الفوتسال في البطولات السابقة، مما جعلهما من العناصر الرئيسية للمنتخب، رفقة لاعب شباب رفح عماد فحجان، الذي رفض ناديه الالتحاق بالمنتخب لحاجته له في مباراتي بطولة الدوري الممتاز.



ويخوض المنتخب الوطني الذي يضم معظم قوامه من الشتات تدريبات منتظمة على صالة الرئيس نبيه بري في مدينة صيدا اللبنانية، بمتابعة من رئيس اتحاد كرة القدم في الشتات زياد البقاعي، ورئيس لجنة الكرة الخماسية "خليل العلي".

ويستعد الفدائي لكرة القدم للصالات للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في السادس من شهر يونيو القادم.