الجهاز الطبي يسمح للاعب الزعيم بالمشاركة لدقائق معدودة في ديربي رفح

غزة / مؤمن الكحلوت:

سمح الجهاز الطبي لفريق نادي شباب رفح للاعب عبد الرحمن الحميدي بالمشاركة في مباراة الديربي أمام جاره الخدمات اليوم، في افتتاح مباريات الجولة 21 من بطولة دوري الدرجة الممتازة.

وقال معالج الفريق محمد الأخرس، أن صورة الالتراساوند أظهرت تعافي الحميدي من الإصابة في العضلة الخلفية، وحصل على التصريح الطبي للمشاركة في اللقاء للدقائق معدودة لا تتخطى العشرين دقيقة.

وتغيب الحميدي عن مباراة الفريق السابقة بسبب معاناته من الإصابة، التي تعرض لها خلال التدريبات، حيث يعتبر اللاعب أحد الأوراق الرابحة التي يدفع بها المدرب خالد كويك في الشوط الثاني، لما يملكه من مهارات عالية.

من جهة أخرى، أكد الأخرس تواصل غياب اللاعب عبدالله قفة عن الفريق، وخضوعه لمرحلة التأهيل بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة الصداقة قبل ثلاثة أسابيع.

وفي سياق منفصل، يخوض فريق خدمات رفح اللقاء مكتمل الصفوف دون غيابات، حيث أكد الجهاز الطبي جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في مباراة.

وتعتبر المباراة حاسمة للفريقين، حيث يحتاج خدمات رفح لنقطة واحدة فقط لحسم اللقاء، بينما لو فاز الشباب سيقلص الفارق لنقطة واحدة، وتأجيل الحسم للجولة الأخيرة.