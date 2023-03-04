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وفيات وإصابات بحادث سير بين مركبتين فلسطينية وإسرائيلية قرب رام الله

04 مارس 2023 . الساعة 00:50 بتوقيت القدس
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مكان وقوع الحادث على طريق رام الله

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين بعضهم بجروح خطيرة، على إثر حادث سير وقع بين مركبتين فلسطينية واخرى إسرائيلية وقع على طريق رام الله نابلس قرب بلدة ترمسعيا.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن 3 جثث وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله ومستشفى رفيديا في نابلس، اثر حادث السير.

وبين أن 3 إصابات إحداها وصفت بالحرجة، وصلت إلى أحد المشافي في مدينة رام الله.

وذكرت وسائل اعلام عبرية أن 5 فلسطينيين أصيبوا بجروح بينهم 3 بحالة خطيرة ومستوطنين اثنين بجروح خطيرة جدا، فيما أعلن لاحقا عن وفاة أحد المصابين الثمانية، من دون أن تحدد جنسيته واصفة حادث السير بأنه "صعب جدا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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