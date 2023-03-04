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ارتفاع في أسعار الذهب مع تراجع الدولار

04 مارس 2023 . الساعة 00:20 بتوقيت القدس
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف كانون الثاني مع تراجع الدولار، بينما يقيّم المتعاملون احتمالات أن يواصل الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1839.39 دولار للأونصة مرتفعاً بنحو 1.6 بالمئة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1844.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21 دولارا للأونصة، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 963.90 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلاً 1454.99 دولار.

المصدر / وكالات
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