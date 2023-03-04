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مفوض الأمم المتحدة: تصريحات "سموتريتش" غير مقبولة وتحرض على العنف

04 مارس 2023 . الساعة 00:04 بتوقيت القدس
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فولكر تورك

ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش" التي دعا فيها لمحو قرية حوارة الفلسطينية ووصفها بأنها "تحريض على العنف والعداء ولا يمكن توقع تداعياتها".

جاء هذا خلال إلقاء تورك كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حيث عرض رسميا تقريرا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان تورك يشير إلى التصريحات التي أدلى بها "سموتريتش" يوم الأربعاء وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية الدامية وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #مستوطنين #حوارة #سموتريتش #فولكر تورك #الأمم المتحدة

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