اكتشاف ممر جديد أعلى مدخل الهرم الأكبر في الجيزة

قالت مصادر مطلعة في وزارة السياحة والآثار المصرية إن بعثة جامعة ناجويا اليابانية للتنقيب عن الآثار في منطقة أهرامات الجيزة اكتشفت ممراً أعلى مدخل الهرم الأكبر.

ويعلن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، في مؤتمر صحافي أمام الهرم الأكبر، تفاصيل الكشف الهام، ضمن نتائج أعمال مشروع "استكشاف الأهرامات".

ويشمل مشروع سكان بيراميدز باحثين من ثلاث جامعات مختلفة وهي: القاهرة، ولافال الكندية، وناجويا اليابانية. ويعمل المشروع بموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية منذ عام 2015.

وتقدم تقارير دورية لنتائج أعمال المشروع، وتعرض على اللجنة العلمية الدولية المشكّلة من علماء الآثار والمتخصصين في الأهرامات، برئاسة عالم المصريات زاهي حواس، وعضوية علماء من الولايات المتحدة وألمانيا وجمهورية التشيك.

وأكدت تقارير صدرت عام 2017 وجود تجويفات عدة داخل الأهرامات، ما دفع وزارة السياحة والآثار للموافقة على استمرار العمل البحثي في المشروع.

ويعتمد المشروع أحدث التقنيات في مجال المسح، وهي تقنية التصوير الإشعاعي وجزيئات أكا الكونية والتصوير الحراري باستخدام الأشعة تحت الحمراء والتصوير المساحي والمسح الضوئي وإعادة البناء ثلاثي الأبعاد، وذلك لاختراق قلب أكبر الأهرامات المصرية من دون حفر.

وتستهدف التقنيات تحديد ما إذا كانت هناك فراغات خلف واجهات الأهرامات.

ومن المنتظر أن يعلن وزير السياحة والآثار خلال المؤتمر الصحافي عن تطمينات بشأن حماية الآثار المصرية من الزلازل، لاسيما مع ورود تقارير حول تعرض المنطقة لموجة من الهزات الأرضية، أسفرت إحداها، في تركيا قبل أسابيع، عن انهيار قلاع أثرية في الجنوب التركي

المصدر / فلسطين أون لاين