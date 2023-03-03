فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السعودية تسمح بإقامة موائد إفطار وتمنع تصوير وبث الصلوات في رمضان

واشنطن تعلن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بـ400 مليون دولار

17 قتيلا جراء حريق في محطة لتخزين الوقود في إندونيسيا

من هو أصغر لاعب شارك في دوري غزة؟

28 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

"بدران": شعبنا موحد حول خيار المقاومة ولن تكسر جرائم الاحتلال إرادته

قرار نهائي بشأن مشاركة نيمار في مباراة سان جيرمان وبايرن

رسمياً: برشلونة يعلن تجديد عقد سيرجي روبرتو

"القسام" في جنين: كل المؤامرات ستتحطم على صخرة مقاومتنا

علاج يمنع العودة للمخدرات بعد التعافي

اكتشاف ممر جديد أعلى مدخل الهرم الأكبر في الجيزة

03 مارس 2023 . الساعة 23:12 بتوقيت القدس
...

 

قالت مصادر مطلعة في وزارة السياحة والآثار المصرية إن بعثة جامعة ناجويا اليابانية للتنقيب عن الآثار في منطقة أهرامات الجيزة اكتشفت ممراً أعلى مدخل الهرم الأكبر.

ويعلن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، في مؤتمر صحافي أمام الهرم الأكبر، تفاصيل الكشف الهام، ضمن نتائج أعمال مشروع "استكشاف الأهرامات".

ويشمل مشروع سكان بيراميدز باحثين من ثلاث جامعات مختلفة وهي: القاهرة، ولافال الكندية، وناجويا اليابانية. ويعمل المشروع بموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية منذ عام 2015.

وتقدم تقارير دورية لنتائج أعمال المشروع، وتعرض على اللجنة العلمية الدولية المشكّلة من علماء الآثار والمتخصصين في الأهرامات، برئاسة عالم المصريات زاهي حواس، وعضوية علماء من الولايات المتحدة وألمانيا وجمهورية التشيك.

وأكدت تقارير صدرت عام 2017 وجود تجويفات عدة داخل الأهرامات، ما دفع وزارة السياحة والآثار للموافقة على استمرار العمل البحثي في المشروع.

ويعتمد المشروع أحدث التقنيات في مجال المسح، وهي تقنية التصوير الإشعاعي وجزيئات أكا الكونية والتصوير الحراري باستخدام الأشعة تحت الحمراء والتصوير المساحي والمسح الضوئي وإعادة البناء ثلاثي الأبعاد، وذلك لاختراق قلب أكبر الأهرامات المصرية من دون حفر.

وتستهدف التقنيات تحديد ما إذا كانت هناك فراغات خلف واجهات الأهرامات.

ومن المنتظر أن يعلن وزير السياحة والآثار خلال المؤتمر الصحافي عن تطمينات بشأن حماية الآثار المصرية من الزلازل، لاسيما مع ورود تقارير حول تعرض المنطقة لموجة من الهزات الأرضية، أسفرت إحداها، في تركيا قبل أسابيع، عن انهيار قلاع أثرية في الجنوب التركي

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#سفر #سياحة #اكتشاف #الأهرامات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة