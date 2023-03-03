واشنطن تعلن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بـ400 مليون دولار

كشفت الولايات المتحدة، الجمعة، عن حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين، في بيان، إن الحزمة تشمل "ذخيرة لأنظمة هيرماس طويلة المدى لقاذفات الصواريخ المتعددة، ووحدات مدفعية هاوتزر التي تستخدمها أوكرانيا بشكل فعال للدفاع عن نفسها".

وستشمل الحزمة أيضًا ذخيرة لمركبات برادلي القتالية، وجسور إطلاق المركبات المدرعة، وذخائر ومعدات الهدم، وغيرها من أعمال الصيانة والتدريب والدعم.

وأضاف بلينكن: "مع استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا، نتذكر مرة أخرى الشجاعة غير المحدودة والعزم الراسخ لشعبها، بالإضافة إلى الدعم القوي لكييف في المجتمع الدولي".

وتابع: "يمكن لروسيا وحدها أن تنهي حربها اليوم. وإلى أن تفعل ذلك سوف نقف متحدين مع أوكرانيا ونعزز جيشها في ساحة المعركة، حتى تكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات".

وأمس الخميس، قال بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الهندية نيودلهي، إنه تحدث مباشرة إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف في اجتماع بينهما، قائلا له إنه "يتعين على موسكو إنهاء هذا العدوان".

بيد أنه في المقابل، أضاف أنه دعا روسيا إلى تغيير موقفها واحترام معاهدة "ستارت الجديدة" المتعلقة بالأسلحة الاستراتيجية.

وأكمل: "أخبرت لافروف أنه مهما حدث في العالم فنحن مستعدون دائما للالتزام بالسيطرة على الأسلحة الاستراتيجية، وطلبت استمرار قنوات الاتصال بيننا".

المصدر / الأناضول