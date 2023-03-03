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17 قتيلا جراء حريق في محطة لتخزين الوقود في إندونيسيا

03 مارس 2023 . الساعة 21:45 بتوقيت القدس
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لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون، الجمعة، جراء حريق اندلع في محطة لتخزين الوقود بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وقال ساتريادي جوناوان، رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ في جاكرتا، إن الحريق نتج عنه عدة انفجارات وامتد بسرعة إلى المنازل السكنية، ما تسبب في مصرع 17 شخصا، بينهم طفلان، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأسفر الحادث عن إجلاء الآلاف، على خلفية وجود المحطة في منطقة مكتظة بالسكان، في حي تاناه ميراه شمال جاكرتا، وفق الوكالة.

ووصف المسؤولون الحريق بأنه "كبير"، ووقع في المحطة التي توفر 25 بالمئة من احتياجات إندونيسيا من الوقود.

وقال مسؤولو الإطفاء إن ما لا يقل عن 260 إطفائيا و52 عربة يكافحون لاحتواء الحريق.

وأظهر فيديو للحريق بثه التلفزيون مئات الأشخاص يركضون في حالة من الذعر، بينما ملأت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود واللهب السماء.

ونقلت "أسوشيتيد برس" عن إيكو كريستياوان، مسؤول محلي، قوله إن التحقيق الأولي "أظهر أن الحريق اندلع على خلفية تحطم خط أنابيب أثناء هطل أمطار غزيرة، وربما حدوث صاعقة".

وأكد كريستياوان أن الحريق "لن يعطل إمدادات الوقود في البلاد"، بحسب المصدر نفسه.

المصدر / وكالات
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