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من هو أصغر لاعب شارك في دوري غزة؟

03 مارس 2023 . الساعة 21:34 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

أصبح عمر جبر حارس مرمى الأقصى أصغر لاعب يشارك مع فريقه يشارك في دوري الدرجتين الأولى والممتازة، بعدما ظهر مع فريقه في مباراته الأخيرة أمام خدمات الشاطئ.

ودخل جبر بديلا لزميله الحارس سليم الأشقر الذي تعرض لإصابة بخلع في الكتف ليتم الدفع بالحارس عمر جبر بدلا منه، خاصة في ظل غياب الحارس الأساسي علي الحواجري الذي سافر للعاصمة اللبنانية بيروت للتواجد في معسكر منتخب فلسطين لكرة الصالات.

ويعد جبر أصغر لاعب يشارك في بطولتي الدرجة الأولى والممتازة بالموسم الحالي، حيث حصل على فرصة الظهور مع فريقه وهو لم يتجاوز السادسة عشر من عمره.

ودفع تحسين الجبور بالحارس جبر رغم صغر سنه لحماية عرين الفريق عقب خروج الحارس الأشقر، وحظي جبر بدعم ومساندة من جميع زملائه لمنحه الثقة فور دخوله للملعب.

ويبلغ جبر من العمر 15 عاما و9 أشهر ليصبح بذلك أصغر اللاعبين المشاركين في الدوري بمختلف درجاته باستثناء دوري الدرجة الثالثة، والذي شهد مشاركة اللاعب محمود أبو لبدة مع فريقه أهلي البريج ليكون أصغر لاعب في فلسطين يشارك في مباراة رسمية.

وخاض أبو لبدة مباراته الرسمية الأولى في بطولة رسمية وهو يبلغ من العمر 12 عاماً و 360 يوماً وهو العُمر الذي يسبقه أحد في العالم باللعب مع فريق أول مُصنف في أي بطولة دوري في العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حارس مرمى #دوري غزة #لاعب #عمر جبر

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