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28 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

03 مارس 2023 . الساعة 21:27 بتوقيت القدس
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تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 28 عملاً مقاوماً.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير 5 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وتحطيم مركبة للمستوطنين، واندلاع 13 نقطة مواجهة.

واندلعت مواجهات في الشيح جراح وسلوان في القدس، فيما تصدى الشبان للمستوطنين في الشيخ جراح.

وفي رام الله، تصدى الشبان للمستوطنين وألقوا عبوات ناسفة، فيما أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال على حاجز دوتان في جنين.

كما شهدت كل من تقوع في بيت لحم وبورين وبيت دجن وبيتا وحوارة وقريوت في نابلس، وكفر قدوم في قلقيلية وباب الزاوية في الخليل، اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على بوابة الطور في نابلس، وفي بلدة عزون في قلقيلية فيما تصدى المواطنون للمستوطنين في بورين بنابلس، وحطموا مركباتهم في بيت عينون في الخليل.

المصدر / حرية نيوز
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