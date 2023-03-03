"بدران": شعبنا موحد حول خيار المقاومة ولن تكسر جرائم الاحتلال إرادته

أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" على أن شعبنا الفلسطيني ثابت ومرابط ولن تكسر إرادته وعزيمته، ورغم كل الآلام التي واجهها إلا أنه صامد وثابت على أرضه.

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية هي العامود الأساسي في الميدان وعليها مواجهة هذا المحتل الغاصب.

وقال إن المشهد الوطني الفلسطيني الداخلي أصبح واضحًا بأنه موحد في مواجهة الاحتلال، وهناك إجماع فلسطيني وجماهيري وسياسي بأن الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال هي المقاومة.

وأضاف: "إن حكومة الاحتلال حكومة عنصرية وفاشية مكونة من عصابات المتطرفين، وتسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني، وجرائمها تكشف وجهها الحقيقي".

واعتبر أن "اعتداءات المستوطنين المتطرفين على بلدة حوارة هي جريمة مكتملة الأركان".

ولفت إلى أن حركة "حماس" مستمرة في طريق المقاومة ومواجهة الاحتلال، مجددًا رفضها واستنكارها انعقاد قمة العقبة وما ترتبت عليها من نتائج.

المصدر / فلسطين أون لاين