فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رسمياً: برشلونة يعلن تجديد عقد سيرجي روبرتو

"القسام" في جنين: كل المؤامرات ستتحطم على صخرة مقاومتنا

علاج يمنع العودة للمخدرات بعد التعافي

السعودية تستنكر تصريحات "سموتريتش" الداعية لمحو قرية حوارة الفلسطينية

"أبو كويك": الأسرى مصممون على النصر وشعبنا ومقاومته يقفون صفًا واحدًا للدفاع عنهم

مستوطنون يهاجمون قري وبلدات في الضفة والقدس

أهلي غزة يعود للدرجة الممتازة والشاطئ يقترب ويتسبب بهبوط الأقصى للثانية

أهالي سلوان يتصدون للاحتلال ويؤكدون رفضهم كل مخططات الهدم والتهجير

ما الذي أفرح أنشيلوتي رغم خسارة ريال مدريد ضد برشلونة؟

قد يصيب أمّة بكاملها عند الكوارث الكبرى.. كيف نعالج فتور القلب؟

قرار نهائي بشأن مشاركة نيمار في مباراة سان جيرمان وبايرن

03 مارس 2023 . الساعة 20:07 بتوقيت القدس
...
قرار نهائي بشأن مشاركة نيمار في مباراة سان جيرمان وبايرن

أكد مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه، الجمعة، أن مهاجمه البرازيلي المصاب نيمار "لن يكون متاحًا" للمباراة أمام مضيفه بايرن ميونيخ الالماني الاربعاء، في اياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تعرض نيمار لإصابة في كاحله خلال الفوز المثير على ليل 4-3 في الدوري قبل أسبوعين.

شارك في لقاء الذهاب ضد بايرن الذي خسره على ملعبه بارك دي برانس 1-0 منتصف الشهر الماضي.

قال غالتييه على هامش المباراة ضد نانت في الدوري السبت "بالنسبة للمباراتين المقبلتين، لن يكون نيمار متاحًا".

وتابع "فريقنا أكثر إحكامًا. مع غياب +ني+، بدلاً من وجود لاعبَي خط وسط، سيكون لدينا ثلاثة لاعبي وسط ومهاجمَين. غياب نيمار ليس عابرًا. إنه أحد أفضل الممررين في الدوري وهو غياب مؤسف لنا".

كما يغيب عن مباراة نانت البرتغالي ريناتو سانشيز المصاب في الفخذ منذ بداية شباط/فبراير، في حين أن موسم المدافع بريسنيل كيمبيمبي المصاب بوتر أخيل قد انتهى مسبقًا.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#نيمار #باريس سان جرمان #بايرن ميونخ

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة