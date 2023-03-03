"القسام" في جنين: كل المؤامرات ستتحطم على صخرة مقاومتنا

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام في مخيم جنين على أن كل المؤامرات ستتحطم على صخرة مقاومتنا، وموعدنا في ساحات الأقصى.

ودعا مقاوم من كتائب القسام خلال مهرجان تأبين لعدد من شهداء جنين مساء اليوم الجمعة في المخيم، شعبنا إلى الصمود والوحدة.

وقال: "الشهداء أكدوا أن سيف القدس لن يغمد، ونقول لفصائل المقاومة أن ابقوا على الوحدة".

وأضاف: "لقد جسدنا في مخيم جنين حالة من الوحدة تغيظ العدو"، مرسلا بالتحية لكل مرابطي فلسطين.

وتنظم القوى الوطنية والإسلامية في جنين، مهرجانًا تأبينيًا لعدد من شهداء جنين ومخيمها في نادي مخيم جنين.

وشاركت حشود كبيرة في مهرجان التأبين، وسط حضور لعشرات المسلحين والمقاومين من مختلف الفصائل وعلى رأسها كتائب القسام.

مسلحون فلسطينيون يشاركون في حفل تأبين شهداء جنين ومخيمها مساء اليوم pic.twitter.com/Kbf6eIebTO — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 3, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين