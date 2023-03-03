علاج يمنع العودة للمخدرات بعد التعافي

توصّل فريق بحثي أميركي إلى تحديد هدف علاجي يمكن استهدافه لمنع العودة إلى استهلاك المواد المخدِّرة بعد الإقلاع عنها.

وخلال الدراسة، المنشورة في دورية "بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس"، وجد الباحثون أن إنزيماً يُعرَف باسم "هيستون ديسيتيلاز 5"، أو (HDAC5) يلعب دوراً مهماً في الحد من الذكريات الإيجابية المرتبطة باستهلاك المواد المخدِّرة، بعد فترة من الامتناع عنها.

ويقول كريستوفر كوان، الأستاذ في قسم علم الأعصاب بجامعة ساوث كارولينا الأميركية: "وجدنا أن الإنزيم يحدّ من الإشارات المرتبطة بالهيروين، ويعارض الطبيعة القوية لإشارات المخدِّرات التي تحفز سلوك البحث عنها، ويشير هذا إلى أن وظائفه في الدماغ تعزز عدم العودة إلى تعاطي المخدرات".

وللوصول إلى هذه النتيجة فحص كوان سلوكيات البحث عن المخدرات من خلال نمذجة العودة إلى استخدام المواد الأفيونية في الفئران بعد فترة من الامتناع عن التعاطي الذاتي للهيروين، حيث أُعطيت الفئران في البداية الفرصة للحصول على الهيروين عن طريق الضغط على رافعة، وفي الوقت نفسه، جرى تزويدهم بإشارات بصرية وصوتية مرتبطة باستخدامه.

وبعد فترة من 2 إلى 3 أسابيع من الاستخدام اليومي للهيروين، مرّت الفئران بأسبوع من الامتناع عن تناوله قبل إعادتها إلى البيئة، حيث كانت تستخدم الهيروين في السابق، وأثار هذا "المكان" المرتبط بالمخدرات سلوك ضغط الرافعة، ولكن في هذه الحالة لم يجرِ تسليمها أي هيروين.

إلى ذلك جرى تحفيز سلوك البحث عن المخدرات في الفئران من خلال تعريضها للإشارات المرئية والصوتية التي كانت مرتبطة سابقاً باستخدام الهيروين.

وأخيراً أعطيت الفئران جرعة صغيرة من الهيروين لتذكيرها بشعور المخدر، ومرة أخرى، حفَّز ذلك البحث النشِط عن الهيروين.

المصدر / فلسطين أون لاين